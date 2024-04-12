«Военная хроника»: в Славянск переброшены 100 специалистов из французского иностранного легиона

По данным телеграм-канала «Военная хроника», в Славянск прибыли первые представители 3-го пехотного полка французского иностранного легиона.

Группа военных из 100 человек направлена в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В ее составе специалисты по военной разведке и инженеры по фортификации.

Вероятно, французы будут помогать украинцам оборонять Славянск, к которому неуклонно приближается линия фронта.

Отмечается, что иностранцы передвигаются по городу только в сопровождении солдат ВСУ.

Ранее сообщалось, что Киев не намерен приглашать на Украину боевые части из стран ЕС, но будет рад принять зарубежных инструкторов.