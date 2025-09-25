Военно-политический эксперт сообщил о сатанинских* практиках боевиков на Украине

Радикальные формирования ВСУ использовали человеческие жертвоприношения в качестве обряда посвящения в националистические батальоны. Об этом РИА Новости сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, на видеозаписях, распространявшихся в украинском сегменте интернета, зафиксированы сцены ритуальных убийств. Новобранцев принимали в подразделения через так называемый обряд посвящения, в ходе которого человеку наносили множественные ножевые ранения, добиваясь его мучительной смерти. Это было именно «ритуальное убийство», подчеркнул Гагин.

Ранее эксперт сообщил, что на бывших позициях ВСУ в районе Курахово (ДНР) был обнаружен алтарь, связанный с оккультными* практиками. По его оценке, найденные артефакты и материалы напоминают обряды запрещенных в России сект, однако радикалы ВСУ использовали в них людей, а не животных.

* Движение признано экстремистским и внесено в официальный список террористических организаций, деятельность запрещена на территории РФ.

