«Военное дело»: ВС РФ вошли в Сумскую область Украины

Российские подразделения перешли украинскую границу на ее участке с Сумской областью и вошли в этот регион. Такая информация появилась у телеграм-канала «Военное дело».

По утверждению микроблога, пересечение границы стало возможным после того, как российская армия освободила населенный пункт Плехово. Вслед за установлением контроля над селом она вышла на территорию Сумской области. Авторы канала предположили, что ВС РФ захотели обойти с фланга и тыла группировку ВСУ, которая находится в данном месте.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по ключевым местам сборки и хранения украинских беспилотников. Помимо этого, огневому воздействию подверглись логистические цепочки по поставке западных вооружений ВСУ. Железнодорожные узлы, военные аэродромы, склады и так далее — по таким местам были нанесены удары ракетами, БПЛА и авиацией.