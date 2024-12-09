ВС РФ нанесли поражение по местам сборки и хранения БПЛА ВСУ
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Российские войска нанесли удары по ключевым объектам ВСУ, прервав поставки западного оружия.
Вооруженные силы Российской Федерации провели масштабную операцию, нацеленную на уничтожение логистических цепочек украинской армии.
Как сообщает Министерство обороны РФ, в результате серии мощных атак были поражены важные инфраструктурные объекты, связанные с поставками западной военной техники для Вооруженных сил Украины. В ходе операции использовались различные средства, включая тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные системы и артиллерию.
Удары были направлены на железнодорожные узлы, обеспечивающие транспортировку военной техники, а также на военные аэродромы, склады с горючим и места хранения беспилотников. Кроме того, российские войска нанесли удары по крупным скоплениям украинских военнослужащих и техники в 147 районах.
Ранее в украинских источниках сообщалось о пяти городах в Донецкой Народной Республике, контроль над которыми, согласно прогнозам, вскоре перейдет к российским войскам.