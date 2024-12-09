Вооруженные силы Российской Федерации провели масштабную операцию, нацеленную на уничтожение логистических цепочек украинской армии.

Как сообщает Министерство обороны РФ, в результате серии мощных атак были поражены важные инфраструктурные объекты, связанные с поставками западной военной техники для Вооруженных сил Украины. В ходе операции использовались различные средства, включая тактическую авиацию, беспилотные летательные аппараты, ракетные системы и артиллерию.

Удары были направлены на железнодорожные узлы, обеспечивающие транспортировку военной техники, а также на военные аэродромы, склады с горючим и места хранения беспилотников. Кроме того, российские войска нанесли удары по крупным скоплениям украинских военнослужащих и техники в 147 районах.

Ранее в украинских источниках сообщалось о пяти городах в Донецкой Народной Республике, контроль над которыми, согласно прогнозам, вскоре перейдет к российским войскам.