Подразделения группировки «Юг» активными действиями освободили поселок Невельское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Населенный пункт находится к западу от Донецка и к севернее Красногоровки.

Российские военные заняли более выгодные позиции на этом направлении.

Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 350 человек, два танка, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

На Авдеевском направлении противник потерял до 380 человек. На Купянском направлении российские военные уничтожили три американские артиллерийские установки «три топора» (М-777).

Сегодня утром российские военнослужащие и пограничники ФСБ пресекли попытки прорыва украинских диверсантов на территорию Курской и Белгородской области. В ходе отражения атаки было уничтожено порядка 100 боевиков, нарушения государственной границы допущено не было.