Военнослужащую из Ростова-на-Дону задержали за передачу сведений Украине

Женщина, проживающая в Ростове-на-Дону, служила в одной из воинских частей, а параллельно выполняла задания украинской спецслужбы. Ее задержали и обвинили в государственной измене. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Оказалось, что женщина из Ростова еще в январе прошлого года поступила на воинскую службу. Она это сделала специально по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. После поступления на службу она продолжила выполнение указаний своих украинских кураторов.

«Собирала сведения различного рода об арсеналах, базах и складах, входящих в состав округа. Собранные данные она передала иностранной спецслужбе в ходе переписки в мессенджере», — указали в Федеральной службе безопасности.

Против дамы возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Сейчас контрразведчики изучают средства связи, которые женщина использовала для общения со своим украинским начальством.

Ранее сообщалось, что ФСБ удалось обнаружить крупную партию контрафактных сигарет в Калужской области. Они изъяли больше 6 миллионов пачек сигарет на общую сумму 800 миллионов рублей.