Военные эксперты рассказали, какие отечественные вооружения могут достать до США и Европы

По словам военного эксперта Виктора Литвиненко, ракетный комплекс «Искандер» может достать до Польши и Германии в случае его запуска с Калининграда. Об этом сообщила Pravda.Ru.

Он уточнил, что дальность полета ракеты «Искандер» составляет до 500 км.

По словам военного политолога Александра Михайлова, для того чтобы достать до Штатов, необходимы межконтинентальные баллистические ракеты, если Россия станет использовать нашу стратегическую триаду.

Он отметил, что не стоит забывать о том, что у России также есть Белоруссия, граничащая со странами Старого Света.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал главный вопрос завершения конфликта на Украине.