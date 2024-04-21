Военные Литвы и Польши отработают сценарий защиты Сувалкского коридора от России

Командование литовской армии сообщает о старте совместных учений с Польшей. Стороны уже провели условную миссию по Сувалкского коридора.

Власти Литвы боятся развития сценария, при котором Россия якобы станет захватывать коридор между Белоруссией и Калининградской областью. Ведь в случае, если это место окажется заблокировано, то Прибалтику буквально отрежет от остальной Европы.

В НАТО в целях обеспечения безопасности приняли решение о необходимости учений. Литва с этим согласилась, взяв в качестве союзника поляков исходя из двустороннего «Оршанского плана». Позже к этим двум сторонам присоединятся подразделения из Португалии и Америки.

«В период с 21 по 26 апреля пройдут общие полевые учения Литвы и Польши с элементом авиации Brave Griffin 24/II, в которых примут участие союзники из США и Португалии», — уточняет

Россия уже подчеркивала, что безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает. Более того, глава Калининградской области отмечал, что в дестабилизации обстановки заинтересованы США.

Ранее сообщалось, что ATACMS выделят Украине до конца апреля 2024 года. Военную помощь на 61 млрд олларов согласились оказать в Конгрессе США.