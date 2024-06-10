Военные США подтвердили повреждение двух судов ракетной атакой хуситов

Представители движения «Ансар Алла» своими атаками с территории Йемена сумели повредить два торговых судна. Такое заявление сделало Центральное командование вооруженных сил США. Его привели в своих материалах РИА Новости .

По утверждению Соединенных Штатов, под удар попали швейцарский контейнеровоз Tavvishi, который двигался под либерийским флагом, и немецкий универсальный сухогруз Norderney, шедший под флагом Антигуа и Барбуда. В первое судно попала одна ракета, а вторую удалось перехватить. Второму судну достались две ракеты, одна баллистическая и одна крылатая.

Оба судна получили повреждения, но остались на плаву и продолжили движение своим курсом. Моряки США сумели перехватить над Аденским заливом беспилотник и две крылатых ракеты, а на территории Йемена ими была ликвидирована ракетная пусковая установка.

Торговые суда, которые следуют через акваторию Красного моря, регулярно получают повреждения в результате атак хуситов. Движение «Ансар Алла» заявило, что будет атаковать все корабли, которые принадлежат союзникам Израиля и самим израильтянам.