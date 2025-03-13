Военный аналитик Коротченко пояснил важность освобождения Суджи

По словам военного аналитика Игоря Коротченко, взятие под контроль Суджи является важнейшим боевым эпизодом в освобождении Курской области. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что это символизирует очевидное скорое приближение полного разгрома тех сил украинской армии, которые еще остаются на территории Курской области.

По мнению эксперта, далее российские войска сформируют зону безопасности вглубь территории Незалежной с целью недопущения в дальнейшем диверсий и терактов со стороны украинской армии. При этом Суджа была освобождена накануне начала переговоров Москвы и Вашингтона по выработке мирного соглашения по Украине. Так, позиция Москвы на переговорах будет усилена на фоне разгрома украинских войск в курском приграничье, постоянного давления на противника и его вытеснения.

Он подчеркнул, что освобождение Суджи приближает окончательную победу России в украинском конфликте.

Ранее сообщалось, что в центре Суджи подняли российский флаг.