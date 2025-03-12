В центре Суджи подняли российский флаг

В самом сердце Суджи, у здания городской администрации, теперь развевается российский флаг. Установили триколор в центральной части города десантники из 11-й бригады ВДВ, сообщил телеграм-канал SHOT.

Российские войска продолжают укреплять свои позиции в районе и вытеснять врага в направлении Сумской области. Боевые действия ведутся круглосуточно.

Ранее утром 12 марта стало известно, что российские войска дошли до здания администрации Суджи, расположенного в центре города. В данный момент в центре Суджи находятся подразделения, включающие 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю бригаду и 30-й полк.

Основная часть солдат ВСУ покидает территорию Курской области, а оставшиеся группы оказывают вялое сопротивление, которое подавляется ударами российской штурмовой авиации при поддержке операторов FPV-дронов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли 12 занятых ВСУ населенных пунктов в Курской области.