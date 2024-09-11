Военный аналитик Леонков оценил приближающийся крах украинской армии под Курском
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По словам военного аналитика Алексея Леонкова, наступление украинских войск в Курской области не просто трещит по швам, а захлопывается. Об этом сообщило радио Sputnik.
Он уточнил, что украинские каналы сигнализируют о больших потерях на данном направлении, а украинские военнослужащие массово сдаются в плен российским военным.
По мнению аналитика, вскоре Минобороны России порадует жителей РФ хорошими новостями.
Ранее депутат Андрей Картаполов заявил, что сегодняшний удар является ответом на провокацию украинских войск в Курской области.