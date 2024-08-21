По словам военного аналитика Алексея Леонкова, украинская армия перебрасывает с линии фронта в ДНР самые боеспособные подразделения на курское направление, однако не добиваются того, о чем заявляют в Незалежной. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он отметил, что если на Украине и в странах Запада заявляется о том, что ВСУ идут вперед, захватывают все больше территорий и взрывают мосты, то на самом деле происходит все с точностью до наоборот и ведутся встречные бои.

По мнению эксперта, украинские войска перебрасывают в Курскую область резервы, тем самым ослабляя позиции на прочих участках фронта. При этом и на курском направлении им не удается продвигаться.

Он добавил, что противника бьют еще на подходах к Сумской области и при переходе границы, продолжают бить, и в Курской области опять их бьют. Поэтому когда они подходят непосредственно к боестолкновению, то из 100% личного состава, который выдвигается, доходит примерно половина. После этого нарушается система боевого управления, действия ряда подразделений украинской армии несогласованны, они тупо атакуют, но это не приводит к искомому итогу.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Зеленский не атаковал бы Курскую область без отмашки США.