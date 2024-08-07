По словам военного аналитика Алексея Леонкова, попытки украинских войск атаковать позиции российской армии у государственной границы в Курской области проходят под непосредственным руководством Вашингтона. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в плане Киева данная операция ничего не дает, на стратегическую ситуацию не оказывает влияния, однако это необходимо американцам для отработки на территории Незалежной различных тактических операций, причем с использованием нейросети.

По мнению эксперта, попытки продвижения украинских войск вглубь Курской области пресекаются, ситуация находится под контролем, подтягиваются резервы.

Он отметил, что военнослужащие украинской армии вполне могут находиться под воздействием психотропных веществ.

Напомним, что вчера около 300 боевиков с участием 11 танков и свыше 20 боевых бронемашин атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы в районах сел Николаево-Дарьино и Олешня, находящихся в непосредственной близости от границы с Украиной в Курской области.

Ранее сообщалось, что глава государства собрал ведущих лиц военной отрасли России для обсуждения ситуации в Курской области.