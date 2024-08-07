Путин собрал ведущих лиц военной отрасли России для обсуждения ситуации в Курской области

На встречу приглашены министр обороны России Андрей Белоусов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главу ФСБ Александра Бортникова.

Путин собрал ведущих лиц военной отрасли для обсуждения ситуации в Курской области. Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь территории РФ остановлено, в ближайшее время операция завершится разгромом и вытеснением противника за границу.

Герасимов добавил, что потери украинских сил составили не менее 100 человек. Также было уничтожено 54 единицы бронетехники, в том числе семь танков.

Ранее сообщалось, что Денис Мантуров поручил Минфину направить в Курскую область первый транш в размере 1,8 млрд рублей для переселения местных жителей.