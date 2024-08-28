Военный аналитик Леонков считает, что российские ракеты долетели до всех нужных целей на Украине

По словам военного аналитика Алексея Леонкова, российские войска за два дня нанесли наиболее массированный удар за время спецоперации по критически важным объектам энергетической и аэродромной инфраструктуры Незалежной, эффективность удара отечественной авиации подтверждена данными космической разведки. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он уточнил, что объем сил и средств был привлечен большой, удар был комплексным: по энергоструктуре, по газовой структуре, по объектам, где могли быть промышленные мощности по ремонту, сбору военной техники, а также по западноукраинским аэродромам. Таким образом, пострадала вся околовоенная и военная инфраструктура, удар был больным по тем скоплениям вооружений и военной техники, необходимым ВСУ на линии боевого соприкосновения и в Курской области, и на Донбассе.

По мнению эксперта, несмотря на то, что в Киеве убеждают, что украинская армия сбивала ракеты и дроны, тем не менее эффективность российского удара доказывают как данные космической разведки, так и свидетельства самих жителей Незалежной.

Он подчеркнул, что, таким образом, все цели поражены.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о серьезном повреждении энергообъектов Украины после удара ВС РФ.