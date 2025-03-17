Издание The New York Times заявило, что ВСУ отступили почти со всей территории Курской области, и сегодня украинские войска удерживают только небольшой участок территории РФ. Военный аналитик Александр Михайлов дал оценку данной публикации. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, по факту вся западная информационная машина признает то, что уже скрывать дальше победы российской группировки в Курской области невозможно.

Эксперт добавил, что в то же время в Незалежной делают иные заявления. Так, власти киевского режима сообщают, что якобы в Курской области никакого окружения украинской армии нет.

По его мнению, в связи с этим, когда уже западные журналисты и западные издания, в течение трех лет поддерживавшие Киев во всем, начинают признавать победу России, им попросту не хочется совсем потом выглядеть глупо, когда указанный факт будет признан уже на уровне официальных источников.

Ранее на Украине заявили о катастрофе ВСУ в Курской области.