Ядерный удар по Ирану: в США предложили Трампу взорвать Ормузский пролив

В Вашингтоне набирает обороты ядерная риторика. Бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич предложил президенту Дональду Трампу радикальный метод раз и навсегда решить проблему с Ираном — стереть с лица земли Ормузский пролив с помощью термоядерного оружия. Об этом сообщает Lenta.ru.

Гингрич, известный своими жесткими высказываниями, нарисовал апокалиптическую картину будущего. По его мнению, всего «дюжина термоядерных взрывов» способна превратить регион в новую транспортную артерию, которая будет шире Панамского канала и глубже Суэцкого. Политик уверен, что такой водный путь, проложенный через «дружественную территорию», навсегда избавит США от необходимости «вечно сражаться за 21-мильный узкий проход», который постоянно находится под угрозой атак со стороны Ирана.

Заявление прозвучало на фоне провала дипломатических инициатив хозяина Белого дома. Ранее Трамп призвал ведущие мировые державы, включая Китай, Францию и Великобританию, прислать свои военные корабли для патрулирования Ормузского пролива. Однако союзники проигнорировали этот призыв — ни одна страна не выразила готовность участвовать в военной миссии. Теперь же Гингрич предлагает решить вопрос куда более радикально, чем просто демонстрация флага, фактически призывая к ядерной эскалации в регионе.

