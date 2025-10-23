Военный аналитик: Россия и НАТО продемонстрировали разную готовность ядерных сил на учениях

Недавние масштабные учения российской ядерной триады наглядно продемонстрировали разницу в подходах к стратегическим силам России и НАТО. Как пояснил в эфире радио Sputnik военный аналитик Алексей Леонков, ВС РФ провели комплексную проверку, успешно запустив ракеты с наземных установок, подводных лодок и самолетов-носителей, тем самым подтвердив боеготовность всех компонентов своей стратегической группировки.

По его словам, в то же время проходившие параллельно учения альянса были значительно ограничены по своему формату. По мнению эксперта, европейские союзники НАТО сознательно избегают полноценных испытаний своих ядерных сил, чтобы не столкнуться с возможными техническими провалами. Яркой иллюстрацией таких рисков стал инцидент 2024 года с британской баллистической ракетой Trident II, которая при запуске с подводной лодки отклонилась от курса и едва не привела к катастрофе.

Аналитик отметил, что подобная избирательность в тренировках имеет серьезные последствия. Она указывает на потенциальную уязвимость и недостаточную отработку неавиационных компонентов ядерных сил альянса, что создает асимметрию в реальной боевой готовности.

По его мнению, итогом сравнения становится четкое понимание комплексного и всестороннего характера российской программы поддержания стратегической стабильности. В то время как учения НАТО носят демонстративный и фрагментарный характер, Россия подтверждает надежность и полную боевую готовность каждого элемента своей ядерной триады, что является ключевым фактором сдерживания в современной геополитической обстановке.

Ранее сообщалось, что эсминец НАТО проследил за российским кораблем в Ла-Манше.