По словам военного блогера Кирилла Федорова, российская армия могла одержать победу в спецоперации еще в 2022 году. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что победе поспособствовал бы «тактический ядерный удар по острову Змеиному».

По мнению эксперта, ядерный апокалипсис является мифом, потому что при современных технологиях государства не прекратят свое существование после ядерного удара.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США при Байдене были готовы начать ядерную войну с Россией.