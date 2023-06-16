По словам военного эксперта Олега Бабенко, Североатлантический альянс использует жителей Незалежной для расчистки путей на минных полях. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он отметил, что российская система минирования идет вперед, прежде всего дистанционные системы.

Ранее сообщалось, что политолог Александр Скубченко считает, что Украина как государство уже давно перестала существовать, поэтому ее жители вообще не интересуют, они решают поставленные Западом военные задачи.