Военный эксперт Баранец назвал цели «Орешника» для ударов в ближайшее время

По словам военного эксперта Виктора Баранца, российские военные в ближайшее время могут ударить новейшей баллистической ракетой «Орешник» по крупным объектам украинского ВПК, а также военным группировкам и логистическим центрам. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что также под удар могут попасть крупные железнодорожные узлы.

По мнению эксперта, «Орешник» может применяться для атак по украинским энергообъектам. Кроме того, нельзя исключать и возможность удара по базам хранения западного оружия на территории Польши или Румынии.

Ранее также эксперт Клинцевич назвал объекты, по которым РФ может нанести массированный удар «Орешником».