Военный эксперт Дандыкин дал оценку массовому уничтожению украинских солдат ударом «Искандера»

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, массовое уничтожение украинских военнослужащих ударом «Искандера» произошло из-за большого скопления техники и людей на полигоне. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что указанные удары российской армией наносятся регулярно, включая и сегодня ночью, и под утро.

По мнению военного эксперта, дальность ракеты сегодня составляет 500 км, что дает возможность практически покрывать всю территорию Незалежной, оставшуюся под контролем киевского режима. Боеголовка достаточно мощная и весит не одну сотню килограммов. Удар привел к гибели около 150 человек и уничтожению большого числа техники противника.

Он отметил, что шанс выжить после удара подобной ракеты зависит от того, где находились люди. Удары наносятся без «всякого стеснения» и по соцобъектам, и по людям.

Ранее сообщалось, что главу учебного полигона ВСУ отстранили из-за массовой гибели солдат после удара «Искандера-М».