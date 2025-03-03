Главу учебного полигона ВСУ отстранили из-за массовой гибели солдат после удара «Искандера-М»

Главком ВСУ Александр Сырский заявил, что после удара российским «Искандером-М» по полигону в Днепропетровской области, где в результате погибли до 150 военнослужащих Украины, от службы был отстранен руководитель центра подготовки и командир воинской части. Об этом Сырский написал в своем телеграм-канале.

Министерство обороны РФ 1 марта сообщило, что в результате удара «Искандера-М» по полигону в Днепропетровской области были ликвидированы до 150 военнослужащих ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов. Некоторое время спустя командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил появившиеся сведения. В понедельник на Украине по факту случившегося было возбуждено уголовное дело, установлением обстоятельств которого займется государственное бюро расследований. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что удар был нанесен во время построения.

По заявлению Сырского, начальник центра и командир воинской части получили отстранение на время, пока ведется соответствующее расследование. Кроме того, он поручил командирам проверить, как выполняется обязательное требование о своевременном предупреждении о ракетной опасности и действующий запрет на размещение солдат и офицеров, а также организацию совещаний и собраний, на открытой местности.

Ранее в Соединенных Штатах заявили, что, в случае остановки поставок вооружения Киеву, уже через несколько недель Украина окажется в парализованном состоянии.