Военный эксперт Дандыкин дал оценку патовому положению ВСУ в Курской области в марте

Группировка украинских войск в Курской области близка к окружению российской армией. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, когда и где образуется так называемый котел для противника. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, российские войска наступают с разных направлений, сегодня идут бои за Малую Локню и до Суджи остается десять километров.

Эксперт добавил, что наступила весенняя распутица, поэтому наступать будет непросто. Но тем не менее для врага еще хуже, поскольку ключевые дороги асфальтированные, по которым противник перебрасывал и перебрасывает технику, людей, находятся под огневым контролем нашей армии, под нашим беспилотником, под нашей артиллерией. Они несут огромные потери. В итоге все идет к тому, что действительно это окружение может состояться и котла будет два.

По его мнению, в целом украинские военные отчаянно сопротивляются во всех населенных пунктах, которые освобождают российские войска, и редко сдаются в плен.

Ранее сообщалось, что ВС РФ взяли Суджу в оперативное окружение.