Военный эксперт Дандыкин назвал отличия массированного удара от группового

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российские войска продолжают наносить массированные удары по позициям ВСУ в рамках спецоперации. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что подобные атаки отличаются от групповых кратно большим объемом пусков ракет.

По мнению эксперта, так, к групповым ударам относится пуск ряда ракет одним кораблем, наземными комплексами или двумя-тремя самолетами. В то время как массированный удар может быть комбинированным и осуществляться и с моря, и с земли, и с воздуха.

Ранее Рябков допустил размещение российских ракет в Азии в ответ на действия США.