Украинские военные, пытавшиеся пересечь границу России в Курской области, понесли значительные потери. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Согласно информации, полученной от Министерства обороны РФ, число погибших и раненых среди украинских военнослужащих достигло 60 человек. Перехода государственной границы не допущено.

ВСУ 5 раз пытались пересечь ее в направлении населенного пункта Новый Путь. В их распоряжении были три боевые бронированные машины и один автомобиль, которые также уничтожены ВС РФ.

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли более 300 человек, 4 единицы бронетехники и 6 артиллерийских орудий.

Ранее системы ПВО за ночь сбили над российскими регионами свыше 100 вражеских дронов.