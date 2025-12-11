Военный эксперт Дандыкин назвал регионы Украины, откуда запускали дроны на Москву

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали «самый короткий маршрут подлета» для атаки беспилотников на Москву, запуская их из Сумской и Черниговской областей. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин, чьи слова приводит News.ru .

По мнению специалиста, «массированный запуск дронов в сторону столицы объясняется тяжелым положением ВСУ». Он добавил, что «Киев ищет подходы к Москве, но ничего у ВСУ не получается». Эксперт также отметил, что «ПВО все сбила на подходе».

Дандыкин предположил, что активизация украинских войск вызвана внешним давлением: «[Президент США Дональд] Трамп давит, российская армия давит. Украина активирует все, что у нее осталось».

В ночь на четверг, 11 декабря, Россия сообщила о масштабной атаке украинскими дронами. По данным Министерства обороны, всего за минувшую ночь над территорией Московского региона было уничтожено 40 беспилотников. Отмечается, что 32 из них направлялись непосредственно к столице.

Ранее сообщалось, что самолет Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атаки украинских БПЛА.