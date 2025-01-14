На данный момент одной из главных целей российских войск является Красноармейск, который является важный логистический узел и открывает путь к Краматорской агломерации. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, после установления контроля над указанной территорией можно будет говорить об освобождении ДНР. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что также одним из главных направлений военных действий является и Курская область. Сегодня войска РФ активно работают над освобождением данной территории от противника.

По мнению эксперта, сегодня внимание общественности сосредоточено на вновь избранном главе Белого дома Дональде Трампе и его вероятных заявлениях по поводу украинского конфликта и переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что киевский режим станет пытаться продвигать свои интересы, тем не менее Москва сохраняет преимущество на всех направлениях. В такой ситуации Незалежной остается только прибегать к террористическим актам, что говорит о ее бессилии.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нарушили логистику ВСУ, перерезав одну из ключевых трасс.