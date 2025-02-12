Жители Артемовска (Бахмута) рассказали RT о времени, когда город контролировали украинские военные и сотрудники особых подразделений.

По словам собеседников, спецподразделения украинской полиции «Белые ангелы» устраивали с ВСУ охоту на детей. Одна из жительниц рассказала, как соседке-пенсионерке сломали челюсть, грудную клетку и выбили зубы, за то, что она пыталась защитить маленького внука. Ребенка отбили, но в отместку солдаты заминировали дом. Спасли семью российские военные, найдя безопасный участок стены и создав там проем.

Женщина также добавила, что так называемые «Белые ангелы» подсылали к жителям «чиновников», которые собирали информацию о детях. Позже некоторых забирали и вывозили вглубь Украины для неизвестных целей.

«Волонтеров запугали, запретили им привозить нам воду, а у владельцев скважин в частных домах засыпали колодцы. Они даже родники наши разбомбили: переехали танками, чтобы людям негде было набрать попить. Мы радовались любым осадкам, пили дождь и снег», — рассказывает женщина.

Ранее в МО России сообщили, что украинские боевики убили почти всех мужчин в селе Николаево-Дарьино в Курской области. Позже военкор Коц обратился к Зеленскому, возмутившись его словами о территориях.