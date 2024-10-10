По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинского лидера Владимира Зеленского не ликвидируют российские войска, потому что он должен пойти под суд. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что именно это является причиной отсутствия ударов российской армии по бункерам.

По мнению эксперта, по аналогии с преступниками Третьего рейха властей «киевского режима» необходимо судить по всей справедливости в рамках денацификации.

Ранее сообщалось, что Запад начал давление на Зеленского с целью завершения украинского конфликта.