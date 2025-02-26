В одном из западных изданий появилась статья о том, что Незалежная сможет вести боевые действия в нынешнем темпе только до лета, если Штаты прекратят поставки военной помощи. Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, на сколько хватит текущего арсенала у украинской армии и что имеется у них в наличии. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, ключевым в этом случае являются вовсе не установки и стволы, а снаряды, ракеты и бомбы. Если с бомбами у них там все более-менее, то с ракетами для систем ПВО ситуация весьма тяжелая для них.

Эксперт подчеркнул, что ВСУ не от хорошей жизни последние оставшиеся С-300 еще советского производства перебрасывают ближе к границе с Курской областью. Здесь заворачиваются серьезные дела. Российские войска идут вдоль границы, поэтому если украинские военные не сбегут, тогда это грозит них большим-большим котлом.

Ранее он дал оценку масштабному налету украинских дронов на Россию.