По словам военного эксперта Евгения Михайлова, сегодняшняя атака беспилотников на Подмосковье является агонией киевского режима, тем не менее не следует обращать внимание на попытки срыва переговоров. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что ответ в любом случае будет, все будут наказаны. Сегодня России необходимо быть готовыми к любого рода провокациям и просто делать свое дело. Фактически российские войска ежедневно дают ответы на их действия, однако сейчас с учетом того, что есть погибшие, верховное командование просто так это не оставит и станет принимать кардинальные решения.

По мнению военного эксперта, вероятно, будет удар по энергообъектам Незалежной и по объектам, обеспечивающим деятельность украинской армии. К тому же уже сейчас идет перелом на фронте, по всей линии идут движение и наступательные действия, и киевский режим уже просто не знает, что ему делать.

Ранее в МИД назвали виновных в массированной атаке БПЛА на Россию.