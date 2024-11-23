Военный эксперт Дандыкин сравнил ракету «Орешник» с ядерной

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, новейшую отечественную систему «Орешник» невозможно сбить. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что остановить ее не под силу даже зенитному ракетному комплексу Patriot и прочим норвежским или немецким системам.

По мнению эксперта, это ракета среднего радиуса действия, не межконтинентальная, гиперзвуковая, ее дальность составляет около тысячи километров. Система атакует цели со скоростью 10 махов, почти три километра в секунду. Расстояние 600-700 километров она пролетает за три-четыре минуты.

Он подчеркнул, что недружественные страны вполне ошарашены этой новостью.

Ранее политолог Сергиенко заявил, что запуск «Орешника» стал ожидаемым для всех ответом.