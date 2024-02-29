Военный эксперт Горбачев назвал страшилками все варианты нападения России на НАТО

Все сценарии нападения российской армии на какое-либо государство, входящее в Северо-Атлантический альянс, не соответствуют даже самой смелой фантастике. Они все полностью нереалистичны. Так считает Сергей Горбачев, директор института стран СНГ в Севастополе. Его мнение привели РИА Новости .

Он напомнил, что любое подобное нападение – это автоматическое начало новой мировой войны, поскольку за своего союзника обязательно вступятся Соединенные Штаты. Это делает невозможным нападение РФ ни на одну из стран, входящих в НАТО.

«Это намеренно опубликованная страшилка», - оценил Горбачев.

Возможный конфликт обязательно усугубится в случае использования космического пространства. Это затронет все человечество и отбросит его в развитии на сотни лет назад.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что Россия может попытаться вступить в этот военный блок. При этом он отметил, что в реальности РФ добивается прямо противоположного.