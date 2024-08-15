Военный эксперт Клинцевич считает, что ВСУ трудно закрепиться в Курской области
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По словам военного эксперта Андрея Клинцевича, Вооруженные силы РФ пресекают попытки прорыва мобильных групп украинской армии в приграничных районах Курской области, украинским боевикам тяжело закрепиться. Об этом сообщило радио Sputnik.
Он уточнил, что украинские военнослужащие осознают, что для них данная мера имеет довольно временный характер. Долго удерживаться или достигнуть каких-либо итогов им достаточно сложно, поскольку территория незнакомая, враждебная для них. К тому же у них так называемая концепция легких штурмовых подразделений.
По мнению эксперта, оперативная обстановка меняется довольно быстро. Так, со стороны это выглядит следующим образом: противник влетел в какой-либо населенный пункт, сфотографировался, пострелял, все это прошло по сводкам, российские военные его оттуда выгнали, он уже через два часа покинул данную зону, а по сводкам этот населенный пункт как бы числится за противником.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что в Вашингтоне не скрывают радости от нападения на Курскую область.