Военный эксперт Клинцевич считает, что ВСУ трудно закрепиться в Курской области

Он уточнил, что украинские военнослужащие осознают, что для них данная мера имеет довольно временный характер. Долго удерживаться или достигнуть каких-либо итогов им достаточно сложно, поскольку территория незнакомая, враждебная для них. К тому же у них так называемая концепция легких штурмовых подразделений.

По мнению эксперта, оперативная обстановка меняется довольно быстро. Так, со стороны это выглядит следующим образом: противник влетел в какой-либо населенный пункт, сфотографировался, пострелял, все это прошло по сводкам, российские военные его оттуда выгнали, он уже через два часа покинул данную зону, а по сводкам этот населенный пункт как бы числится за противником.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что в Вашингтоне не скрывают радости от нападения на Курскую область.