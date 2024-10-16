Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что ВСУ не достигли успеха в Курской области. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, какие ошибки он допустил и как скоро российские бойцы вышвырнут противника за пределы российской территории. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, «просроченный» президент Незалежной в Курской области совершил серьезнейшую ошибку. Авантюра по вторжению была задумана для захвата города Курчатова и Курской АЭС с целью шантажа Москвы подрывом реактора, однако данная операция провалилась.

Эксперт добавил, что в итоге украинский лидер заявил, что курская авантюра была задумана как попытка размена территорий с целью того, чтобы Москва пошла на попятную и уступила требованиям Киева. А в результате российские войска не только не отошли, а, напротив, продвинулись вперед быстрыми темпами.

По его мнению, за период с начала августа была освобождена половина территории Курской области. Имеется ряд сложностей, поскольку в ближайшее время начнется сезон дождей. К тому же из-за опадания листвы в лесах будет прятаться сложнее и нам, и украинским частям. Тем не менее основная масса поселков к концу года должна быть освобождена.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил о готовящемся отступлении ВСУ из Курской области.