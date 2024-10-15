Блогер Шарий сообщил о готовящемся отступлении ВСУ из Курской области

Находящиеся на территории Курской области подразделения Вооруженных сил Украины собираются отступать обратно. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале.

По его словам, военные получили команду находится в готовности для отхода на Украину. Другие подробности он не сообщил.

Ранее военный эксперт Поликарпов высказал мнение, что украинцы отведут войска, но территорию Курской области все равно не покинут. Несмотря на риски потерять еще больше бойцов, для командования ВСУ важнее политический подтекст нахождения военных на территории России.