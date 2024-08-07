США запросят разъяснения у Киева по поводу атаки в Курской области

Об этом в среду заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. По словам Кирби, США пока не располагают полной информацией о произошедшем. Он также подчеркнул, что позиция Вашингтона касательно использования Украиной иностранного вооружения на территории России остается неизменной.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа около 5:30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Курской области. По заявлению Герасимова, продвижение украинских сил вглубь российской территории было остановлено.

Согласно данным российского Генштаба, потери украинской стороны составили 315 человек. Кроме того, сообщается об уничтожении 54 единиц бронетехники ВСУ, включая семь танков. Российское военное руководство отметило, что операция будет завершена разгромом украинских военных и выдворением их с территории страны.

Ранее сообщалось, что в постоянно обстреливаемом монастыре в Курской области укрываются 15 человек.