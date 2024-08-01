Киев получил шесть истребителей F-16 из Нидерландов, также в сокром времени получит новую партию F-16 от Дании. По словам политолога Ивана Коновалова, такое число истребителей является очень маленьким для оказания влияния на ситуацию на поле боя, к тому же в Незалежной пока не в курсе, каким образом нужно распоряжаться F-16. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что к тому же в условиях нынешнего театра военных действий на Украине использование там одиночных самолетов и вовсе обречено на неудачу, поскольку необходимо массовое применение, эшелонами. Кроме того, это была пиар-акция, на которой все отыграются – и Киев, и Брюссель, и Амстердам, потому как они сообщили о поставках и молчат.

По мнению эксперта, даже отказ Подоляка подтверждать поступление F-16 в Незалежную связан с указом сверху.

Он подчеркнул, что украинцы применят поставленные истребители, но пока непонятно, какую подлость они разрабатывают. Однако России хорошо известно, что никаких других методов, кроме подлых и террористических, украинская сторона и их кураторы из Лондона и Вашингтона придумать не смогут.

Ранее сообщалось, что украинские политики и западные эксперты также считают, что переданные Киеву F-16 не смогут усилить позиции украинской армии.