По словам военного эксперта Анатолия Кошкина, сообщения о массовом дезертирстве бойцов украинской армии предвещают скорое поражение и выглядят вполне вероятными с учетом нынешней ситуации на фронте. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что массовое бегство солдат в истории не раз служило предзнаменованием победы противника. Ситуация показывает, что наступательные действия российских войск, их героизм и компетентность командиров в значительной степени определяют положение дел у противника. Таким образом, понимание у украинских военных приходит, тем не менее там тоже имеется сопротивление со стороны властных структур, которые пытаются продлить собственную агонию.

По мнению политолога, волнения на фронте возникают постепенно, тем не менее ситуацию может усугубить начавшаяся предвыборная кампания в Незалежной, в которой одерживает победу, как правило, тот, кто стремится к миру.

Ранее британская газета Guardian сообщила, что в украинской армии наступил «кризис дезертирства».