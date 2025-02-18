Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall заявил, что в Европе и на Украине не осталось запасов оружия на складах. По словам военного эксперта Андрея Кошкина, делать поспешные выводы о завершении конфликта преждевременно. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что к этому нужно подходить диалектично. Многие российские эксперты рассчитывают, что оружия и средств, ресурсов у украинской армии хватит на целый год. Поставки вооружения Киеву продолжаются, несмотря на заявления о дефиците запасов. Поставляются даже самолеты, поэтому информация от немецкого концерна имеет под собой цель не совсем верно проинформировать людей.

По мнению эксперта, популярные в западной прессе тезисы о завершении конфликта и победе России являются информационными ловушками. Еще есть много вопросов, которые надо решить для того, чтобы понимать завершение или хотя бы прекращение военных действий, или же выйти на понимание, какова перспектива дальнейших событий.

Он добавил, что вопрос будущего конфликта во многом зависит от дипломатических процессов, в том числе на уровне Вашингтона и Москвы. Следовательно, несмотря на заявления о дефиците оружия, военный конфликт остается активным, а поставки вооружений Незалежной продолжаются. И тот вопрос, как долго это продлится, является открытым, и многое зависит от политических решений мировых лидеров.

Ранее Небензя высказался о шансах на скорое завершение «горячей фазы» кризиса на Украине.