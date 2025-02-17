Небензя высказался о шансах на скорое завершение «горячей фазы» кризиса на Украине

После прихода в США к власти республиканцев возникли шансы на то, что «горячая фаза» украинского противостояния может завершиться в скором времени. Как сообщило РИА Новости, об этом на заседании СБ ООН сказал Василий Небензя.

В своем обращении он уточнил, что Россия в течение долгого времени пыталась начать диалог.

«Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия», – сказал дипломат.

Со слов Небензи, остановка огня и заморозка украинского противостояния по линии соприкосновения сами по себе не гарантируют урегулирование продолжающегося конфликта. В пример он привел «важнейший урок Минска», который необходимо усвоить тем, кто станет работать над проектами вероятных договоренностей.

Ранее Небензя заявил о том, каким требованиям должна соответствовать будущая Украина.