Военный эксперт Кошкин считает, что взорвавшиеся пейджеры «Хезболлы» могли доработать в Европе

Израиль дистанционно взорвал пейджеры, находящиеся у представителей ливанского движения «Хезболла». По словам военного эксперта Андрея Кошкина, осуществить задуманное израильскому руководству могли помочь спецслужбы западных стран. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что речь идет о довольно хорошо подготовленной широкомасштабной террористической акции, поскольку Тайвань, на которого перевели все стрелки, сразу заявил, что велось взаимодействие с европейской компанией, которая потом стала сама производить пейджеры.

По мнению эксперта, при фабричном производстве в устройстве не оставляют места для взрывчатки. Таким образом, организаторы атаки могли заранее перенять в Тайване опыт изготовления устройств, после чего уже в Европе и дорабатывать, как изготовить спецпартию.

Ранее аналитик Хассан Джуни заявил, что взрывы в Ливане говорят о подготовке военной операции.