СМИ: база американской ПРО Aegis откроется 13 ноября в польском Редзиково

База подразделений противоракетной обороны США Aegis заступит на боевое дежурство в польском местечке Редзиково в среду, 13 ноября. Об этом передает информационный портал Top War.

Как приводится в публикации, Aegis станет первой противоракетной базой США на территории Польши. В Варшаве считают, что данный военный объект в разы улучшит защиту государства от якобы существующей угрозы с воздуха со стороны России.

«Aegis будет подчиняться командованию силами США в Европе (НАТО EUCOM). Аналогичный комплекс ранее был развернут в румынском Девеселу. Основой работы обеих баз являются спутники-шпионы, которые должны обнаруживать момент пуска ракет», — пишут журналисты.

После обнаружения вражеской воздушной цели расположенные, среди прочего, в Турции и ФРГ спецрадары отследят траекторию полета ракет, после чего последует их уничтожение.

Согласно предварительной информации, на торжественной церемонии открытия базы ПВО США должен быть президент Польши Анджей Дуда.

Ранее польские власти приступили на днях к строительству фортификационных сооружений на границе с Калининградской областью Российской Федерации. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.