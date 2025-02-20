По словам военного эксперта Алексея Леонкова, ситуация на границе Брянской области и Незалежной находится под контролем российской армии, поэтому попытки прорыва со стороны украинских войск не раз пресекались. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что плюс ко всему после так называемой курской авантюры линия обороны на границе была укреплена и усилена. Таким образом, что-то внезапное и полномасштабное маловероятно случится. Тем не менее атаки определенных тактических групп численностью 100–120 человек при усилении бронетехники вполне возможны, но результатов у них не будет.

По мнению эксперта, Брянская область покрыта лесами, поэтому маловероятно подходит для широкомасштабного наступления, скорее для того, чтобы скрытно сосредоточить войска и действовать малыми группами. К тому же противник нередко пользуется тактикой кочующей артиллерии, однако подобного рода попытки происходят с определенной регулярностью, и все они пресекаются действиями Вооруженных Сил РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ маскируются под гражданских и готовят наступление на Брянск.