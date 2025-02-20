ВСУ используют маскировку под гражданских лиц и занимают жилые дома вдоль границы, создавая платформу для наступления на Брянскую область. Движения украинских сил наблюдаются в таких селах, как Палиевка, Гремячка и других. Предполагается, что в наступательных действиях могут участвовать не менее десяти бригад, сообщил телеграм-канал SHOT.

Согласно данным канала, на границе с Россией сосредоточены 158-я ОПБр, 32-я ОМБр, 162-я ОМБр, а также части ТрО ВСУ и другие. По предварительным сведениям, украинские военные активно действуют в районе таможенного поста Троебортное, который подвергается атакам FPV-дронов — последняя такая атака произошла 9 февраля.

Очевидцы с фронта утверждают, что имеют полный контроль над ситуацией и активно атакуют скопления ВСУ в Сумской области. Возможно, целью наступления является попытка перехватить инициативу в переговорах между Россией и США.

Ранее сообщалось, что командование украинской армии готовит масштабное наступление на Брянскую область с целью перехватить повестку переговоров между РФ и США.