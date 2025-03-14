Военный эксперт Леонков: российская ПВО легко справляется с американскими бомбами GLSDB

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, отечественные системы противовоздушной обороны уже давно научились справляться с американскими бомбами GLSDB, которые Вашингтон до сих пор поставляет Киеву. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что их запуск идет с систем залпового огня типа HIMARS и MLRS.

По мнению эксперта, данной проблемой в России занимаются самолеты ВКС. Они находят места, откуда производились запуски, определяют, куда противник смог переместить технику, и уничтожают ее.

Он отметил, что бомбы GLSDB уже применялись на линии боевого соприкосновения. Дальность полета такого боеприпаса с установок составляет примерно 160 километров, а с самолета — около 100 километров. В большинстве случаев его используют в системах залпового огня по 6–12 ракет за залп.

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