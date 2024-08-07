Военный эксперт Литовкин перечислил причины перехода украинской армии к новой тактике ударов по России

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, украинские войска перешли к новой тактике ударов по жителям нашей страны на фоне неудач на фронте. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что подобную тактику украинские военнослужащие применяли и до начала спецоперации на территории новых регионов РФ с целью запугивания населения.

По мнению эксперта, такую же тактику применяли бандеровцы еще во времена Великой Отечественной войны. ВСУ таким поведением компенсируют поражения в зоне боевых действий. Атака именно на Курскую область проводится из-за наличия в регионе атомной электростанции.

Он подчеркнул, что таким образом украинцы пытаются продемонстрировать Западу, что они еще что-то в состоянии сделать.

Ранее сообщалось, что Минфин России направит первый транш на переселение жителей Курской области.