Минфин направит первый транш на переселение жителей Курской области

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минфину направить первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области, сообщает РИА Новости.

Вчера Курская область подверглась нескольким атакам ВСУ. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, есть пострадавшие.

Российские военные отразили атаку на свои позиции на приграничных территориях, а затем пресекли попытку диверсии на территории Курской области.

Путин выразил надежду, что другие регионы помогут подвергшейся атакам Курской области.

Ранее сообщалось, что президент России поручил Мантурову взять под контроль ситуацию в Курской области.