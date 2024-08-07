Минфин направит первый транш на переселение жителей Курской области
Мантуров поручил направить первый транш в 1,8 млрд рублей в Курскую область
Фото: [официальный сайт Правительства России]
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минфину направить первый транш в размере 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области, сообщает РИА Новости.
Вчера Курская область подверглась нескольким атакам ВСУ. Были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома, есть пострадавшие.
Российские военные отразили атаку на свои позиции на приграничных территориях, а затем пресекли попытку диверсии на территории Курской области.
Путин выразил надежду, что другие регионы помогут подвергшейся атакам Курской области.
Ранее сообщалось, что президент России поручил Мантурову взять под контроль ситуацию в Курской области.